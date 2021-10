V Novi Gorici okrogla miza ob 100-letnici Mednarodnega Pena

Nova Gorica, 15. oktobra - Slovenski center Pen in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica sta v Novi Gorici pripravila okroglo mizo z naslovom Sto let Mednarodnega Pena - 1921-2021. Spregovorili so o zgodovinskem ozadju in pomenu svetovne in slovenske organizacije Pen, ki združuje pisatelje, pesnike in esejiste.