Delovna uspešnost za izvedbo varovanja vrha EU 2300 javnim uslužbencem

Ljubljana, 15. oktobra - Policisti, ki so 5. in 6. oktobra v času vrhu EU-Zahodni Balkan izvajali naloge, povezane z izvedbo varovanja, bodo dodatno nagrajeni. Enako velja tudi za javne uslužbence, ki so opravljali naloge v zvezi z omogočanjem izvedbe varovanja. Skupno bo delovna uspešnost izplačana 2380 javnim uslužbencem, so za STA pojasnili na notranjem ministrstvu.