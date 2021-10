DZ bo zaskrbljujoče razmere v državi na zahtevo dela opozicije obravnaval 26. oktobra

Ljubljana, 15. oktobra - Kolegij predsednika DZ Igorja Zorčiča je določil časovni potek redne oktobrske seje, ki se bo začela v ponedeljek. Prav tako so se dogovorili o sklicu izredne seje, na kateri bodo 26. oktobra obravnavali predlog priporočila v zvezi z zaskrbljujočimi razmerami v državi in nujnosti predčasnih volitev, ki so ga podali v delu opozicije.