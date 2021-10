Prihodnji teden v Ljubljani sejem Narava-zdravje

Ljubljana, 17. oktobra - Gospodarsko razstavišče bo prihodnji teden odprlo vrata prvemu sejmu po letu in pol. Od srede do sobote bo namreč potekal 51. sejem za zdrav življenjski slog Narava-zdravje, tokrat s sloganom Zdravo z naravo! Sejem, sestavljen iz več tematsko zaokroženih sklopov, bo spremljal bogat spremljevalni program, so sporočili z Gospodarskega razstavišča.