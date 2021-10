SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 15. oktobra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,25 odstotka. Pozitiven predznak so imele le delnice NLB in Telekoma Slovenija, negativnega pa delnice Zavarovalnice Triglav. Trgovanje je zaenkrat skromno, največ zanimanja pa vlagatelji kažejo za Krkine in Petrolove delnice, ki ostajajo na izhodiščni vrednosti.