Komisija, ki preiskuje domnevno politizacijo policije, s sklepom o razširitvi obsega preiskave in dodatnim naborom prič

Ljubljana, 15. oktobra - Komisija DZ, ki preiskuje sum političnega vmešavanja v delo policije, je danes sprejela sklep, da se obseg parlamentarne preiskave razširi na daljše časovno obdobje, in sicer do dneva razširitve. Razširila je tudi nabor prič. Na zaslišanje bo povabila tudi ministra Zdravka Počivalška in državnega sekretarja za nacionalno varnost Žana Mahniča.