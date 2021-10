V Kinu Šiška enkratni plesni dogodek Rdeči oktober

Ljubljana, 17. oktobra - V Kinu Šiška bo drevi enkratni plesni dogodek za odrasle Rdeči oktober. Kot ustvarjalci ga podpisujejo koreografinja Mateja Bučar in vizualni umetnik Vadim Fiškin ter plesalke Katja Legin, Tina Valentan in Kristina Aleksova. Dogodek je nastal v produkcija DUM - društva umetnikov ter koprodukciji Kina Šiška in Lutkovnega gledališča Ljubljana.