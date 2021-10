Ljubljana, 15. oktobra - Izredna novinarska konferenca stranke SAB, na kateri se bodo odzvali na četrtkove tvite predsednika vlade Janeza Janše in predstavili njihove ukrepe znotraj stranke evropskih liberalcev (Alde), bo okoli 12. ure (IN NE ob 11.30, kot je bilo napovedano sprva) na sedežu stranke SAB na Štefanovi 5, so sporočili iz SAB.