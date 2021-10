Nagradi kosobrin za rekviziterja Rudija Požka in mojstra osvetljave Draga Jarića

Portorož, 16. oktobra - V sklopu Festivala slovenskega filma (FSF) Portorož so danes podelili nagradi kosobrin Društva slovenskih režiserjev. Po lanskem izpadu podelitve zaradi epidemije, so danes nadoknadili zamujeno in s kosobrinom za leto 2020 nagradili rekviziterja Rudija Požka, s kosobrinom 2021 pa mojstra osvetljave Draga Jarića, so sporočili iz društva.