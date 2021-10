Nekdanji namestnik direktorja FBI McCabe iztožil pravico do pokojnine

Washington, 15. oktobra - Nekdanji namestnik direktorja FBI Andrew McCabe, ki so ga leta 2018 odpustili na pobudo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je s pravosodnim ministrstvom ZDA dosegel dogovor o poravnavi glede tožbe, s katero je zahteval pravico do pokojnine. Sklenili so, da mu ta pravica pripada.