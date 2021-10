Mladina o policiji in protestih (15. 10.)

Ljubljana, 15. oktobra - Grega Repovž v komentarju Razkrito ozadje piše o policiji in protestih. Kot navaja, so policistom na protestu 5. oktobra operativno ukazovali ljudje, ki za to nimajo pooblastil, in ugotavlja, da je s tem vlada prestopila linijo, ki ločuje politiko in policijo. Gre za najhujšo možno zlorabo policije, meni.