Newyorške borze končale v zelenem

New York, 14. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Vlagatelji so pozdravili dobre rezultate vodilnih bank, dvig indeksov pa je povzročila tudi objava ameriškega ministrstva za delo, da se je število novih vlog za nadomestilo zaradi brezposelnosti znižalo pod 300.000, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.