Med akcijo za večjo varnost pešcev policisti ugotovili več kot tisoč kršitev

Ljubljana, 14. oktobra - Pešci so najbolj izpostavljeni udeleženci v prometu, največ nesreč z njihovo udeležbo pa se zgodi v jesenskih in zimskih mesecih, ko je vidljivost slabša, ceste pa spolzke. Zato je med 1. in 10. oktobrom potekala nacionalna preventivna akcija za večjo varnost pešcev. Policisti so v tem času izvajali poostreni nadzor in ugotovili 1.242 kršitev.