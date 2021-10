Pahor otrokom: Če si bomo pomagali, bomo tudi zmagovali

Ljubljana, 14. oktobra - Predsednik republike Borut Pahor je danes obiskal delavnico projekta Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) z naslovom Naše mnenje šteje. Pahor se je ob tej priložnosti otrokom in mladim zahvalil, da so se zrelo in odraslo soočali z omejitvami zaradi epidemije covida-19 in ob tem dejal: "Če si bomo pomagali, bomo tudi zmagovali".