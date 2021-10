Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Ljubljana, 14. oktobra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaradi kosov stiroporja na počasnem pasu.

Na dolenjski avtocesti med Dobruško vasjo in Kronovim proti Ljubljani promet ovira pes.

Zastoj je na koncu izolske obvoznice pred delovno zaporo proti Portorožu.

Tovorna vozila čakajo pri vstopu v Slovenijo na mejnih prehodih Gruškovje in Obrežje eno uro.

Danes ponoči bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta primorska avtocesta med priključkom Kozina in razcepom Srmin proti Kopru. Zaprt bo tudi priključek Črni Kal. Obvoz bo po vzporedni regionalni cesti Kozina-Črni Kal-Dekani. Izredni prevozi tovorov večjih dimenzij bodo možni od 23. do 3. ure zjutraj.

Predor Šentvid na gorenjski avtocesti bo danes ponoči med 20. in 5. uro zjutraj zaprt proti Ljubljani. Obvoz bo po Celovški cesti.

Skozi predor Karavanke bo danes ponoči med 20. in 5. uro zjutraj promet potekal izmenično enosmerno.

Na primorski avtocesti so zaradi del zaprti priključki Sežana/vzhod proti Ljubljani ter Kastelec v obe smeri.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na dolenjski avtocesti iz smeri Ljubljane proti Hrvaški je zaprt priključek Obrežje, Mokrice.

Cesta Begunje-Tržič bo pri Slatni zaprta v soboto od 7. do 17. ure.

Regionalna cesta Kamnik-Vransko bo zaprta na odseku Šmartno-Laze do 18. oktobra, med 8. in 16. uro.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si