Tedenski pregled - svet od 15. do 21. 10.

Ljubljana, 22. oktobra - V Bruslju in Strasbourgu so razpravljali o odločitvi poljskega ustavnega sodišča, ki pod vprašaj postavlja primarnost prava EU. Veliko Britanijo je pretresel nov umor poslanca. Uvedba pogoja PCT za zaposlene v Italiji je sprožila proteste, v več državah na vzhodu Evrope pa so razmere zaradi covida kritične.