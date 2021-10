Pochettino: Neymar bo igral nogomet še vrsto let

Pariz, 14. oktobra - Brazilski nogometni zvezdnik Neymar je prejšnji teden razburkal nogometno javnost z izjavo, da razmišlja, da bi po svetovnem prvenstvu v Katarju zaradi pomanjkanja duševne moči obesil nogometne čevlje na klin. A njegov trener pri PSG-ju Mauricio Pochettino je prepričan, da se to ne bo zgodilo in da bo Brazilec osrečeval navijače še vrsto let.