V Tampi Grudna umaknili iz kroga časti

Tampa, 14. oktobra - Ekipa ameriškega nogometa Tampa Bay Buccaneers je svojega nekdanjega trenerja Jona Grudna, strokovnjaka slovenskih korenin, umaknila iz svojega kroga časti. Razlog so njegove rasistične in homofobne izjave iz leta 2010, ki so jih razkrili v časnikih The Wall Street Journal in New York Times, poroča dpa.