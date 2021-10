Za nadomestilo škode v čebelarstvu letos okoli 1,3 milijona evrov

Ljubljana, 14. oktobra - Za nadomestilo škode, ki so jo čebelarji letos utrpeli zaradi pozebe, bo država namenila 1,28 milijona evrov proračunskih sredstev, je na današnji seji sklenila vlada. Ob tem so povzeli sporočilo Čebelarske zveze Slovenije, da je bila letošnja sezona najslabša, odkar spremljajo in merijo donose v državi.