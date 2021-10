Celjska občina s trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje

Celje, 14. oktobra - Celjska občina je danes predstavila trajnostno strategijo za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v občini. Njen namen je dvig vsesplošne ozaveščenosti za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v lokalni skupnosti, s poudarkom na povečanju delovanja v preventivnem smislu, so zapisali snovalci strategije.