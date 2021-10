Na ljubljanski borzi največ zanimanja za delnice NLB

Ljubljana, 14. oktobra - Borzni posredniki na ljubljanski borzi so danes sklenili za 1,45 milijona evrov poslov, od tega največ, dobrih 650.000 evrov, z delnicami NLB. Te so se edine v prvi kotaciji pocenile. Od delnic v indeksu so krepak padec zabeležile še delnice KD Group, preostale pa so stagnirale ali se podražile. Indeks SBI TOP je pridobil 0,52 odstotka vrednosti.