Vlada vztraja pri novem razpisu za delegirana tožilca, za državnotožilski svet ta brez pravne podlage

Ljubljana, 14. oktobra - Državnotožilski svet (DTS) je danes znova zavrnil stališče vlade, da prvi postopek imenovanja evropskih delegiranih tožilcev ni bil zakonit in da ga ni mogoče obuditi. Medtem ko vlada vztraja pri objavi novega razpisa, DTS vztraja, da za to ni pravne podlage in da novih predlogov za imenovanje tožilcev ne bo oblikoval.