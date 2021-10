Policija na sredinem protestu pridržala več oseb in obravnavala več primerov kaznivih dejanj

Ljubljana, 14. oktobra - Policisti so na sredinem protestu nasprotnikov epidemioloških ukrepov obravnavali osem primerov kaznivih dejanj, v času varovanja neprijavljenega shoda pa so pridržali 27 oseb. Pilot helikopterja ima poškodovano oko zaradi laserskega žarka, ki so ga v helikopter usmerili neznani storilci. Lažje sta bila poškodovana še dva policista.