Sindikati v Hitu napovedujejo svoje predloge glede napovedanega odpuščanja

Nova Gorica, 14. oktobra - Sindikati v novogoriškem Hitu, predvsem Sindikat igralniških delavcev Slovenije (SIDS), so se na namero vodstva družbe po odpuščanju zaposlenih odzvali zelo kritično. Pripravili bodo svoje predloge za naslovitev problematike, ki bodo, kot so napovedali, v dobro družbe in zaposlenih.