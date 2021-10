Pahor in Čaputova poudarila pomen EU za reševanje problemov

Ljubljana, 14. oktobra - Predsednika Slovenije Borut Pahor in Slovaške Zuzana Čaputova sta se danes v Ljubljani strinjala, da so odnosi med državama odlični. Poudarila sta pomen sodelovanja v okviru dvostranskih odnosov in EU za naslavljanje socialnih, političnih in gospodarskih problemov. Pozdravila sta nedavni vrh EU-Zahodni Balkan in spregovorila o konferenci COP26.