V Benečiji "z zamudo" obeležujejo 70 let časopisa Novi Matajur

Prva številka tedaj štirinajstdnevnika Matajur je izšla v Vidmu pred 71 leti, 3. oktobra 1950. Slovenska manjšina je tedaj želela z lastno, v slovenščini pisano publikacijo, opozoriti na težave Beneške Slovenije in ohraniti narodnostno in jezikovno skupnost.

Obletnico bodo drevi slovesno obeležili v Beneški galeriji Slovenskega kulturnega doma. Osrednja točka bo odprtje razstave, ki bo s pomočjo besedil in fotografij kronološko prikazala zgodovino Benečije in Matajurja ter njegovega naslednika, Novega Matajurja.

Z njo se želijo spomniti vseh sodelavcev časopisa, predvsem pa treh nekdanjih odgovornih urednikov Vojmirja Tedoldija, Izidorja Predana in Jole Namor, obenem pa se srečati z bralci in občasnimi avtorji prispevkov iz lokalnih zamejskih skupnosti.

Na slavnosti se bodo s posnetkom intervjuja z njegovo ženo posebej spomnili na Izidorja Predana - Doriča, od čigar smrti letos mineva 25 let. Predan je bil med letoma 1974 in 1984 odgovorni urednik časopisa, ki se je v tem času preimenoval v Novi Matajur, z letom 1985 pa začel izhajati tedensko.

Na prireditvi bodo poleg sedanjega glavnega in odgovornega urednika Mihe Obita spregovorili še župan Špetra Mariano Zufferli, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila in senatorka v italijanskem parlamentu Tatjana Rojc. Med gosti pričakujejo predstavnike dežele Furlanija - Julijska krajina in državnega sekretarja na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejana Valentinčiča.

Po besedah Obita so želeli ob 70. obletnici časopisu dati tudi nov videz in vsebino. Od oktobra lani tako Novi Matajur izhaja v prenovljeni grafični podobi in vsebinsko obogaten. Največja novost je rubrika, namenjena posebej dogajanju v Posočju na slovenski strani meje.

Po Obitovem mnenju časopis še naprej ohranja zavest o enotnosti slovenske jezikovne in kulturne manjšine v Videmski pokrajini, ki jo dandanes pesti predvsem izseljevanje mladih v mesta in s tem izginjanje lokalne skupnosti, kjer je bila manjšina vedno najbolj živa. Prav tako bralcem ponuja komentar aktualnega družbeno-političnega dogajanja v Sloveniji in Italiji s stališča zamejskih Slovencev.

Posebnost časopisa je, da predvsem lokalne novice redno objavlja tudi v katerem od treh slovenskih narečij, ki se govorijo na tem območju - nadiškem, terskem ali rezijanskem.