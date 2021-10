Dan za dvojnika pokazal družbeno odgovornost slovenskih delodajalcev

Ljubljana, 14. oktobra - Dan za dvojnika, ki so ga nekateri brezposelni lahko ob dnevu dostojnega dela preživeli kot dvojniki zaposlenih na želenem delovnem mestu, je pokazal, da slovenski delodajalci družbeno odgovornost postavljajo visoko na prednostno lestvico. Projekt je bil uspešen in bo februarja ponovljen, so sporočili z Zavoda RS za zaposlovanje.