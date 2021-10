Združenje kmetijskih zadrug K10+ v dvig kmetijske konkurenčnosti

Podčetrtek, 14. oktobra - Deset kmetijskih in gozdarskih zadrug, članic Zadružne zveze Slovenije, je na današnji ustanovni skupščini Združenja kmetijskih zadrug K10+ v Podčetrtku postavilo pravne temelje za skupni nastop na nabavnih trgih. Za družinske kmetije in njihove zadruge želijo s tem ustvariti konkurenčnejše poslovno okolje, so sporočili po skupščini.