Odpoklic nahrbtnika za nošenje otroka

Ljubljana, 14. oktobra - Podjetje Hofer je iz prodaje odpoklicalo nahrbtnik za nošenje otroka, ki ga dobavlja podjetje S.A. Sport-Import GmbH. Izdelek so odpoklicali zaradi nevarnosti, da na nosilni konstrukciji poči zaponka iz umetne mase, zaradi česar lahko ramenski pasovi popustijo in nahrbtnik pade z ramen.

Izdelek je bil v prodaji v posebni ponudbi od 29. aprila 2021 v vseh trgovinah Hofer v Sloveniji, vendar so ga nemudoma izločili iz prodaje.

Kupci lahko izdelek vrnejo v katerokoli trgovino Hofer, kjer jim bodo povrnili kupnino tudi brez predložitve računa.

Več informacij je na voljo od ponedeljka do sobote med 8. in 20. uro (razen praznikov), na telefonski številki 01 83 46 600 in na spletnem naslovu info@hofer.si.