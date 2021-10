Motiv za streljanje na območju Domžal še ni znan

Ljubljana, 14. oktobra - V sredinem streljanju na območju Domžal sta umrla 44- in 71-letnik. Po do zdaj zbranih informacijah okoliščine kažejo na to, da je mlajši moški s puško ustrelil starejšega, s katerim je bil v sorodstvenem razmerju, nato pa ustrelil še sebe. Motiv še ni znan, kot kaže, pa v dogodek ni bilo vpletenih drugih oseb, so sporočili s PU Ljubljana.