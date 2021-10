Na simpoziju opozorila pred drastičnimi posledicami podnebnih sprememb

Ljubljana, 14. oktobra - Na fizične vplive podnebnih sprememb, kot so poplave in suše, smo nekako pripravljeni, na politične, med katere sodijo vojna za vodo, okoljski terorizem in drastične spremembe v gospodarstvu ter posledično v družbi, pa ne, je bilo slišati na današnjem Simpoziju o okoljskih in podnebnih spremembah. Od tod pozivi k hitremu in pametnemu ukrepanju.