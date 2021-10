Sežana, 14. oktobra - Gasilci so danes zjutraj pogasili požar v poslopju v vasi Utovlje pri Sežani. V objektu so našli 47-letnega domačina, za katerega je zdravnica na kraju potrdila smrt. Po prvih ugotovitvah ni znakov nasilne smrti, so sporočili s Policijske uprave Koper.