V soboški galeriji razstava Bogdana Borčiča in Nataše Mirtič

Murska Sobota, 14. oktobra - Galerija Božidarja Jakca iz Kostanjevice na Krki in Galerija Murska Sobota nadaljujeta tradicionalno zelo dobro sodelovanje. Tako so danes v Murski Soboti odprli razstavo del Bogdana Borčića z naslovom Izbor grafik in risb iz stalne zbirke kostanjeviške galerije ter del svobodne umetnice Nataše Mirtič, ki živi v Novem mestu, z naslovom Grafike.