Zaživela platforma onKOvid za spremljanje bremena raka med epidemijo

Ljubljana, 14. oktobra - Zaživela je nova platforma onKOvid za spremljanje bremena raka med epidemijo covida-19 v Sloveniji, ki omogoča ažurno in sprotno spremljanje razmer na področju onkologije. Podatki namreč kažejo, da je prvi val epidemije vplival na število novih primerov raka in napotitve na onkološko obravnavo, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana.