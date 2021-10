Policisti na območju Iga zasegli več kot 400 sadik konoplje

Kočevje/Ig, 14. oktobra - Kočevski policisti so v začetku tedna pri 47-letnemu osumljencu na območju Iga našli prostor, kjer je sušil rastline konoplje. Zasegli so mu več kot 400 suhih sadik prepovedane droge in pripomočke za prodajo, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.