Slovenski filmi odslej na voljo na novi platformi videa na zahtevo

Ljubljana, 14. oktobra - ZKP RTV Slovenija je s Slovenskim filmskim centrom in z neodvisnimi producenti vzpostavila slovensko in angleško različico Filmoteke. Z novo platformo videa na zahtevo želijo gledalcem omogočiti izbor domačih filmskih naslovov. Trenutno je dostopnih 50 naslovov: največje slovenske klasike, sodobni in na mednarodnih festivalih nagrajeni filmi.