IEA: Energetska kriza povečuje povpraševanje po nafti

Pariz, 14. oktobra - Pomanjkanje zemeljskega plina in premoga je povzročilo prehod za uporabo nafte, kar povečuje povpraševanje po nafti brent in zvišuje njene cene, je sporočila Mednarodna agencije za energijo (IEA). Agencija, ki svetuje vladam glede energetskih politik, tako pričakuje, da bo povpraševanje po nafti letos in v 2022 večje, kot so sprva predvidevali.