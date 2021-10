S Skazinim dobrodelnim tekom Otrok otroku zbrali 12.000 evrov

Velenje, 14. oktobra - Letošnji virtualni 6. dobrodelni Skazin tek Otrok otroku je potekal med 27. septembrom in 3. oktobrom. Na njem so s tekom otroci iz 56 slovenskih krajev in drugi, tudi nekatere znane osebnosti, ter sponzorji skupno zbrali 12.000 evrov, kar je največ doslej. Namenili jih bodo za obnovo mestnega igrišča v Velenju in zasaditev dreves.