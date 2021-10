SBI TOP dopoldne v zelenem

Ljubljana, 14. oktobra - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,28 odstotka. Najbolj, za 3,31 odstotka, so se okrepile delnice Luke Koper, več kot enoodstotno rast so zabeležile delnice NLB. Negativen predznak imajo delnice Krke in Zavarovalnice Triglav. Vlagatelji pa zaenkrat največ zanimanja kažejo za Petrolove delnice.