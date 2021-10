Iskrina ladjedelnica v izdelavo plovil za hrvaško nujno medicinsko pomoč

Zagreb/Šibenik, 17. oktobra - Predstavniki konzorcija ladjedelnic Iskra iz Šibenika in Tehnomont iz Pulja so s hrvaškim ministrstvom za zdravje podpisali pogodbo o izdelavi in opremi šestih hitrih plovil za nujno medicinsko pomoč ob hrvaški obali. Pogodba je vredna skoraj 76,5 milijonov kun (nekaj več kot 10 milijonov evrov).