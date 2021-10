V Sloveniji v luči predsedovanja Svetu EU razprava o potencialu uradne razvojne pomoči

Ljubljana, 14. oktobra - Ker ima Slovenija v času predsedovanja Svetu EU priložnost, da dodatno prispeva k razvoju poštene, trajnostne, v svet odprte Evrope, sta platforma Sloga in evropsko združenje Concord danes pripravila mednarodno konferenco Uradna razvojna pomoč manjših držav članic - Quo Vadis. To pomoč je v zadnjem letu in pol bistveno zaznamovala pandemija.