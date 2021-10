Ministrstvo za pravosodje v prihodnjih dveh letih z najvišjima proračunoma do zdaj

Ljubljana, 14. oktobra - Ministrstvo za pravosodje bo imelo v prihodnjih dveh letih najvišja proračuna do zdaj, v obeh letih bosta višja za 120 milijonov evrov, je na seji odbora za pravosodje povedal državni sekretar Zlatko Ratej in izrazil zadovoljstvo. V LMŠ in SD so ob tem opozorili na po njihovem nedopustno nižanje sredstev vrhovnemu sodišču in Sodnemu svetu.