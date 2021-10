Največje kočevsko blokovsko naselje dobilo igrišče

Kočevje, 14. oktobra - Turjaško naselje, največje blokovsko naselje v Kočevju, je dobilo igrišče z več igrali in varno podlago za igro otrok. V sredo ga je tudi uradno odprl in v uporabo mladim predal kočevski podžupan Gregor Košir. Za ureditev igrišča je občina odštela 108.500 evrov, so sporočili.