Newyorške borze končale neenotno

New York, 13. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Strahove vlagateljev glede naraščajoče inflacije so pomirili dobri podatki o zaslužkih v tretjem četrtletju, zato so se cene delnic danes večinoma zvišale, čeprav je indeks Dow Jones na koncu končal nižje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.