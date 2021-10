Na Dnevih slovenskega turizma še podelitev priznanj in najvišjih nagrad

Postojna, 13. oktobra - V okviru letošnjih Dnevov slovenskega turizma se je odvil zaključek prireditve jubilejnega 30. tekmovanja Moja dežela - lepa in gostoljubna, na kateri so najbolj urejeni in gostoljubni slovenski kraji prejeli priznanje Turistične zveze Slovenije. Na večernem dogodku pa so podelili najvišja priznanja s področja turizma.