Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo skozi proračunska predloga za leti 2022 in 2023

Ljubljana, 13. oktobra - Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se je seznanil s predlogi sprememb proračuna za leto 2022 in predlogom proračuna za leto 2023 za ministrstvi za notranje zadeve in javno upravo ter službo vlade za digitalno preobrazbo, ki je bila ustanovljena letos. Vsi trije ministri so izrazili zadovoljstvo s predlogi proračunov.