V streljanju na območju Domžal dva mrtva

Domžale, 13. oktobra - V streljanju na območju Domžal sta umrli dve osebi, so poročanje medijev za STA potrdili na Policijski upravi Ljubljana. O strelih so bili obveščeni okoli 17.30. Policisti so ob prihodu v stanovanjski hiši odkrili dva mrtva, trenutno pa na kraju še poteka intenzivna kriminalistična preiskava, zato so podrobnejša pojasnila napovedali za četrtek.