Policija išče voznika osebnega vozila po prometni nesreči na Vrhniki

Vrhnika, 13. oktobra - Na križišču Ljubljanske in Opekarske ceste na Vrhniki se je danes okoli 7. ure zgodila prometna nesreča z neznanim voznikom osebnega vozila in voznico električnega skiroja, ki se je v nesreči lažje poškodovala. Za razjasnitev okoliščin policija išče voznika osebnega vozila, pa tudi vse, ki bi kar koli vedeli o dogodku.

Udeleženca sta se po nesreči pogovarjala, a si nista izmenjala podatkov, zato policija zaradi razjasnitev okoliščin prometne nesreče prosi za kakršnekoli informacije o dogodku.

Voznik osebnega vozila je star med 30 in 40 let, suhe postave, visok okoli 175 centimetrov, kratkih rjavih las, vozil pa je temnejše osebno vozilo izvedbe karavan, so sporočili Policijske uprave Ljubljana.

Voznika in očividce pozivajo, naj se zglasijo na Policijski postaji Vrhnika, pokličejo na interventno številko 113 ali na anonimno telefonsko številko 080 1200.