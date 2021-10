Na okrogli mizi o prihodnosti EU poudarili pomen utrjevanja njene globalne pozicije

Ljubljana, 13. oktobra - Udeleženci okrogle mize z naslovom Prihodnost Evrope in vloga Evropske unije v multipolarnem mednarodnem okolju so danes v državnem zboru govorili o zunanjepolitičnem in varnostnem delovanju Evropske unije z vidika utrditve njenega geostrateškega položaja. Po oceni zunanjega ministra Anžeta Logarja potrebujemo verodostojno in varno EU.