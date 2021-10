Evropske borze v zelenem, nafta cenejša

London/Frankfurt/Pariz, 13. oktobra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Borzni posredniki so namreč potisnili ob stran skrbi glede visoke inflacije in se osredotočili na poročila o dobičkih podjetij, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je malenkost pocenila, tečaj evra pa se je v primerjavi z dolarjem okrepil.